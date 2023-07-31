Воля рассказал, что остается за кадром "Выжить в Дубае"

Павел Воля рассказал, что остается за кадром шоу "Выжить в Дубае"
Ведущий популярного шоу на телеканале ТНТ Павел Воля раскрыл подробности съемок. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».
По словам телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, за кадром остается много. Например, на съемочной площадке всегда дежурила бригада скорой помощи. Дело в том, что съемки проходили в довольно-таки тяжелых условиях. На площадке даже случались обмороки. Как объяснил Павел Воля, это связано с высоким контрастом температуры, если днем столбик термометра поднимался выше сорока, то ночью вполне могло быть всего лишь пять градусов тепла.
Ляйсан Утяшева рассказала также, что во время съемок ей приходилось переделывать макияж, так как из-за сильного ветра в пустыне он портился.
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