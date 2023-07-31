Воля рассказал, что остается за кадром "Выжить в Дубае"

По словам телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, за кадром остается много. Например, на съемочной площадке всегда дежурила бригада скорой помощи. Дело в том, что съемки проходили в довольно-таки тяжелых условиях. На площадке даже случались обмороки. Как объяснил Павел Воля, это связано с высоким контрастом температуры, если днем столбик термометра поднимался выше сорока, то ночью вполне могло быть всего лишь пять градусов тепла.