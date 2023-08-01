Продюсер и актер «Уральских пельменей» раскрыл изнанку проекта

Актер Алесандр Попов, генеральный директор и креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» рассказал о подробностях создания программы в интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube.

© Кадр из шоу "Уральские пельмени"

По словам Попова, творческой разработкой шоу занимаются около 50 человек. В команду входят пять авторских групп, состоящих из участников «Уральских пельменей», 14 авторов и в два раза больше приглашенных сценаристов.

Кроме того, еще около 50 человек занимаются созданием проекта. Всего, включая специалистов по разбору сцены, над шоу работают около ста человек.

В интервью Александр Попов также рассказал об участии в КВН и том, что Александр Масляков "гулял" с командами, посещал банкеты и даже мог выпить с кавээнщиками после фестивалей.