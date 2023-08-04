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Звезда "Женского стендапа" усомнилась в актуальности КВН

Популярная участница шоу "Женский стендап" на ТНТ Варвара Щербакова засомневалась в том, что игра КВН все еще востребована. Своими мыслями она поделилась со зрителями в шоу «Женский форум», выпуск которого доступен во "ВКонтакте".

Звезда "Женского стендапа" усомнилась в актуальности КВН
© Соцсети

Одна из ведущих шоу Ольга Парфенюк отметила, что в КВН играют люди с нестандартным мышлением. На это высказывание Варвара Щербакова ответила так:

"Да какой КВН, кто там сейчас в него играет".

На это последовала реакция одной из зрительниц, которая напомнила, что в данный момент снимается очередной выпуск КВН.

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