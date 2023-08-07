Анна Хилькевич пожаловалась на участников шоу «Выжить в Дубае»

В шоу "Выжить в Дубае" на канале ТНТ звезды продолжают сражаться против народной команды за 10 миллионов рублей.

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Игра проходит в арабской пустыне, и каждый день участников испытывают в состязаниях на выносливость, силу и логику.

В последнем эпизоде участникам игры предложили сыграть в игру, которая должна была выявить, что они думают друг о друге. Каждый участник должен был присвоить своим соперникам одну из карточек с надписями: «ты достоин победы», «мне все равно», «ты мне нравишься» и «ты мне не нравишься».

Выяснилось, что больше всего поддерживают Павла Мамаева, и именно его считают достойным победы почти все участники, а вот актриса Анна Хилькевич получила много карточек с надписями «мне все равно».

Это очень расстроило Анну, потому что она не ожидала такого холодного к ней отношения.

«Меня пробило», – пожаловалась звезда на участников шоу, отметив, что она ощутила себя серой мышью.

Однако актриса сдаваться не собирается и стремится еще показать себя в будущих выпусках.

Ранее у Анны были конфликты со звездами, а особенно, с Павлом Мамаевым, который даже ушел с шоу.