"Расстались не очень хорошо": почему Данко не зовут на шоу "Маска"

"А это вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю. Она же в «Маске» вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце 2000 был роман, расстались мы не очень хорошо", – ответил Александр на вопрос о том, почему его не приглашают в шоу.