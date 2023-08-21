"Расстались не очень хорошо": почему Данко не зовут на шоу "Маска"

"Расстались мы не очень хорошо": певец Данко рассказал, почему его не приглашают принять участие в шоу "Маска"
Певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, предполагает, что ему не поступает предложение принять участие в съемках музыкального шоу "Маска" из-за "происков" Лолиты. Об этом артист рассказал в интервью журналу "Леди.Mail.ru".
В конце 2000-х у Лолиты и Данко был роман, который закончился не самым лучшим образом. Артист считает, что причина может скрываться именно в этом.
"А это вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю. Она же в «Маске» вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце 2000 был роман, расстались мы не очень хорошо", – ответил Александр на вопрос о том, почему его не приглашают в шоу.
Ранее создательница передачи "АБВГДейка" рассказала, почему программу пришлось закрыть.