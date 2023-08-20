Автор "АБВГДейки" объяснила, почему передача не возвращается на ТВ
Создательница легендарной детской телевизионной передачи "АБВГДейка" Татьяна Черняева рассказала изданию "Новые известия", почему одну из самых любимых программ юных зрителей пришлось закрыть.
По ее словам, все дело в отсутствии финансирования передачи. Несмотря на то, что "АБВГДейка" существует уже почти полвека и заслуженно получила множество наград, последние годы авторы тщетно пытаются найти деньги на ее продолжение.
«Ни у телеканалов, ни у государства не находится средств на нас. С 2020 года мы регулярно пишем заявки на гранты, в последний раз подавали обращение этой весной, но нам постоянно отказывают», – поделилась Черняева.
Авторы программы не теряют надежду и продолжают подавать заявки на гранты. Передача подходит под всероссийскую платформу "Десятилетие детства" и, пусть на прежние заявки они получали отказ, создательница знаменитой "АБВГДейки" Черняева верит, что любимая многими поколениями обучающая программа еще сможет вернуться на экраны.
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