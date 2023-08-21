Рудковская высказалась о шоу Ивлеевой с морской свинкой

"Свинка была куплена уже в виде замороженной тушки в магазинах, где продают корм рептилиям. Интернет это очень возмутило, хотя поедание кролика, например, не смущает никого. Ок, эксперты и по этике, и морали уже все высказались, но у меня есть свой вопрос. А что еще должна была выбрать публичная персона?" - написала продюсер.