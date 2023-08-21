Рудковская высказалась о шоу Ивлеевой с морской свинкой

Яна Рудковская высказалась о шоу Ивлеевой со съеденной морской свинкой
Продюсер Яна Рудковская заступилась за журналистку Алену Жигалову, которая съела морскую свинку во время шоу Анастасии Ивлеевой на YouTube. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Рудковской, у Жигаловой не было выбора, иначе Ивлеева залезла бы в ее телефон и прочитала личные переписки, что недопустимо для публичного человека.
"Свинка была куплена уже в виде замороженной тушки в магазинах, где продают корм рептилиям. Интернет это очень возмутило, хотя поедание кролика, например, не смущает никого. Ок, эксперты и по этике, и морали уже все высказались, но у меня есть свой вопрос. А что еще должна была выбрать публичная персона?" - написала продюсер.
По ее мнению, если бы Жигалова согласилась и показала телефон, она бы подставила не только себя, но и других людей. По этой причине сама Рудковская не ходит ни на какие YouTube-шоу, хотя ее часто приглашают.