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Настя Ивлеева удалила выпуск с морской свинкой и извинилась перед фанатами

Анастасию Ивлееву раскритиковали из-за последнего эпизода ее шоу, в котором приняла участие Алена Жигалова. Журналистке в качестве "наказания" требовалось съесть сваренную морскую свинку, что пользователи сети резко осудили и посчитали актом живодерства.

Ивлеева извинилась за выпуск с морской свинкой
© Кадр из шоу "AgentShow"

После шквала критики блогер и телеведущая лично удалила выпуск и извинилась в своем телеграмм-канале перед фанатами за эпизод с животным.

"Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было не этично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу", – написала Ивлеева.

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Ивлеева обратила внимание, что "ни разу не дала усомниться вам в отношении моей позиции, которая касается домашних и бездомных животных" и заявила, что трепетно к ним относится.

"Прекрасно осознаю и отдаю себе отчет в том, что это удаление не изменит ситуацию в корне, я не заметаю следы и не отказываюсь от произошедшего", – отметила блогер.

По словам ведущей, обновленный монтаж без фрагмента со свинкой появится в ближайшее время в сети.

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