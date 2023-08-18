Ивлеева извинилась за выпуск с морской свинкой

Настя Ивлеева удалила выпуск с морской свинкой и извинилась перед фанатами
Анастасию Ивлееву раскритиковали из-за последнего эпизода ее шоу, в котором приняла участие Алена Жигалова. Журналистке в качестве "наказания" требовалось съесть сваренную морскую свинку, что пользователи сети резко осудили и посчитали актом живодерства.
После шквала критики блогер и телеведущая лично удалила выпуск и извинилась в своем телеграмм-канале перед фанатами за эпизод с животным.
"Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было не этично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу", – написала Ивлеева.
Ивлеева обратила внимание, что "ни разу не дала усомниться вам в отношении моей позиции, которая касается домашних и бездомных животных" и заявила, что трепетно к ним относится.
"Прекрасно осознаю и отдаю себе отчет в том, что это удаление не изменит ситуацию в корне, я не заметаю следы и не отказываюсь от произошедшего", – отметила блогер.
По словам ведущей, обновленный монтаж без фрагмента со свинкой появится в ближайшее время в сети.
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