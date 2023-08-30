Комик Аранова рассказала о работе с Дубовицкой
Юмористка Елизавета Варвара Аранова рассказала, какие впечатления у нее сложились от работы с руководителем передачи "Аншлаг" Региной Дубовицкой. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале "Канал Коваля".
Комик раньше работала автором в проекте "Мастер Смеха" на телеканале "Россия 1". В шоу победила Карина Мейханаджян, и ее пригласили в "Аншлаг". Аранова вместе с коллегой начала работать над ее монологом и в это время познакомилась с Дубовицкой.
По словам комика, она хорошо разбирается в юморе, хоть и "олдскульная", и ей "не впихнешь баяны".
"Это просто оформлено в такую несовременную штуку", - сказала Елизавета Варвара.
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