Комик Аранова рассказала о работе с Дубовицкой

Юмористка Елизавета Варвара Аранова рассказала, какие впечатления у нее сложились от работы с руководителем передачи "Аншлаг" Региной Дубовицкой. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале "Канал Коваля".

© Кадр из видео

Комик раньше работала автором в проекте "Мастер Смеха" на телеканале "Россия 1". В шоу победила Карина Мейханаджян, и ее пригласили в "Аншлаг". Аранова вместе с коллегой начала работать над ее монологом и в это время познакомилась с Дубовицкой.

По словам комика, она хорошо разбирается в юморе, хоть и "олдскульная", и ей "не впихнешь баяны".

"Это просто оформлено в такую несовременную штуку", - сказала Елизавета Варвара.