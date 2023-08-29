Скандальный сериал с дочерью Джонни Деппа закрыли

Сериал "Кумир" с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз закрыли после первого сезона. Об этом сообщает издание Vairety.

“"Кумир" был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы рады сильному отклику аудитории", - сказал представитель HBO.

Однако продюсеры решили не продлевать проект на второй сезон. Всего вышло пять серий "Кумира".

В интервью Variety актер Мозес Самни сказал, что он подписал контракт, думая, что это ограниченный сериал, в то время как Давайн Джой Рэндольф заявила, что, по ее мнению, "намерением каждого было снять второй сезон".

В мини-сериале рассказывается о молодой поп-звезде Джослин, которая знакомится в ночном клубе с его владельцем по имени Тедрос. После пары свиданий он становится менеджером девушки и берет ее жизнь под полный контроль.