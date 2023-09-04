7 самых сложных вопросов из "Что? Где? Когда?", на которые не ответили знатоки

"Что? Где? Когда?" – одно из самых популярных интеллектуальных шоу на российском телевидении. Первый выпуск передачи вышел в эфир 4 сентября 1975 года – ровно 48 лет назад.

© Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"

Несмотря на солидный возраст, шоу "Что? Где? Когда?" по сей день пользуется огромной популярностью среди представителей разных поколений. Кто-то регулярно смотрит передачу по телевизору, а кто-то и вовсе проводит свои мероприятия в формате "Что? Где? Когда?".

Видео дня

Часто знатоки шоу поражают нас интеллектом и быстрой реакцией. Складывается впечатление, что они могут ответить на любой вопрос. Однако в истории программы было немало сложных вопросов, которые оказались не под силу даже знатокам. Проверьте себя – может быть, вы ответите на них?

Вопросы и ответы ищите в материале "Рамблера".

Вопросы

1. Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?

2. «Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите афоризм Зигмунда Фрейда.

3. Сначала компания «Рено» упаковывала ветровое стекло в картонные коробки с предупредительной надписью, что внутри стекло. Но грузчики 4% доставок все равно разбивали. Что тогда изменила компания?

4. Классик теории рекламы Дэвид Огилви говорил, что тексты, напечатанные светлым шрифтом на темном фоне неудобно читать. Но для одной печатной продукции есть одно исключение. Назовите его.

5. В 1913 году Ричард Сирс совершил революцию в торговом бизнесе. Он издавал каталоги своих товаров и бесплатно распространял среди жителей сельской местности. Но скоро подобных фирм стало много. На столе каждого сельского жителя образовалась стопка каталогов. Какую идею придумал Сирс?

6. Когда директора национальной галереи в Лондоне спросили, какая картина занимает первое место по популярности, то он ответил: «Возможно, это картина Поля Делароша «Казнь леди Джейн Грей», судя потому, что около нее ежегодно…» Закончите ответ директора галереи.

7. «Я не согласен с разделением людей на простых смертных и знаменитостей. Я по-прежнему простой смертный. До меня 11 174 человека совершили что-то достойное». Кого имел в виду Юрий Гагарин?

Ответы

1 – собственность;

2 – слово;

3 – сделала коробки для перевозок прозрачными;

4 – театральные программки;

5 – понимая, что каталоги в домах американцев лежат стопками, он принялся выпускать каталоги в меньшем формате, чтобы они всегда были сверху;

6 – приходится менять протертый паркет;