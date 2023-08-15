Звезда КВН раскрыла изнанку телеигры

В интервью она поделилась подробностями о том, как участие в КВН стало для нее и ее коллег настоящим вызовом. Она охарактеризовала ситуацию как жесткий стресс и отметила, что игроки постоянно находились в состоянии пониженного тонуса.

Медведева также подчеркнула, что редактура была очень строгой, и участников КВН могли заставить переписывать свой материал за несколько дней или даже за день до игры. Она описала этот процесс как очень напряженный и даже сравнила его с подходом на расстрел. В то же время, она добавила, что перед публичным выступлением участникам приходилось вести себя так, будто они не переживали ночей без сна и нервов.