Актер Дмитрий Никулин объяснил свой уход из Comedy Club
Бывший участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Дмитрий Никулин рассказал, почему перестал участвовать в шоу Comedy Club. Об этом пишет NGS.
Его вместе с коллегой Григорием Малыгиным Никулин пригласили в шоу, когда проект только запускался. Они снялись в первых трех выпусках Comedy Club, но потом перестали принимать участие.
Как объяснил актер, у них просто "как-то не сложилось". О подробностях произошедшего Никулин не рассказал.
Кроме того, он высказался о современном КВН. По мнению актера, сегодня телеигра сильно изменилась, например, стало гораздо больше команд, которые играют одновременно.
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