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Актер Дмитрий Никулин объяснил свой уход из Comedy Club

Бывший участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Дмитрий Никулин рассказал, почему перестал участвовать в шоу Comedy Club. Об этом пишет NGS.

Актер Дмитрий Никулин объяснил свой уход из Comedy Club
© Кадр из видео

Его вместе с коллегой Григорием Малыгиным Никулин пригласили в шоу, когда проект только запускался. Они снялись в первых трех выпусках Comedy Club, но потом перестали принимать участие.

Как объяснил актер, у них просто "как-то не сложилось". О подробностях произошедшего Никулин не рассказал.

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Кроме того, он высказался о современном КВН. По мнению актера, сегодня телеигра сильно изменилась, например, стало гораздо больше команд, которые играют одновременно.

Ранее комик Варвара Щербакова рассказала об участии в КВН.

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