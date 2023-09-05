Актер Дмитрий Никулин объяснил свой уход из Comedy Club

Бывший участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Дмитрий Никулин рассказал, почему перестал участвовать в шоу Comedy Club. Об этом пишет NGS.

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Его вместе с коллегой Григорием Малыгиным Никулин пригласили в шоу, когда проект только запускался. Они снялись в первых трех выпусках Comedy Club, но потом перестали принимать участие.

Как объяснил актер, у них просто "как-то не сложилось". О подробностях произошедшего Никулин не рассказал.