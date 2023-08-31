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Комик Карина Мейханаджян пожаловалась на отношение к женщинам в КВН

Участница шоу "Женский стендап" на ТНТ Карина Мейханаджян рассказала, что к женщинам в КВН относились не так, как к мужчинам. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Комик Мейханаджян пожаловалась на отношение к женщинам в КВН
© Кадр из видео

Комик представляла команду МПГУ "Вот так вот". В основном она состояла из женщин, и, по словам Мейханаджян, они часто сталкивались с неприятным отношением по отношению к себе.

Как призналась юмористка, ей не нравилось то, что они старались, выступали с шутками, но жюри оценивало их внешние данные, называя их не смешными, а красивыми.

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"И думаешь, почему? Мы же тоже выступали с шутками (...). Это не так, что мы простояли, проулыбались и нам просто комплимент сказали", - возмутилась Карина Мейханаджян.

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