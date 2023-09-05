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"Было тяжело". Комик Варвара Щербакова рассказала об участии в КВН

Комик проекта "Женский стендап" на ТНТ Варвара Щербакова рассказала о периоде своего участия в КВН. Юмористка приняла участие в шоу "Надкаст".

"Было тяжело". Комик Щербакова — об участии в КВН
© Кадр из видео

По ее словам, время, когда она играла в КВН, было для нее "очень тяжелым". Щербакова вспомнила, как жила в комнате с другими участниками и спала по 45 минут в сутки. Часто при это им было нечего есть.

"Тогда это было действительно очень жестко", - поделилась юмористка.

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Однако сейчас комик вспоминает это время с теплом и говорит, что тогда они были с другими участниками КВН очень близки.

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