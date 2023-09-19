Стартовали съемки нового сезона шоу "Выжить в Дубае"

14 сентября стартовали съемки нового сезона реалити-шоу "Выжить в Дубае". Правда, на этот раз участники будут бороться за приз не в ОАЭ, а в Узбекистане.

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Ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились за новыми приключениями в Самарканд, сообщает "СтарХит". А в рядах участников сиквела уже числятся Павел Мамаев и Анна Хилькевич, которые участвовали в прошлом сезоне проекта.

"Прямо сейчас на съемках у нас происходит первобытное знакомство с этим легендарным городом. Вот вам небольшой спойлер: нас пустили в "Вечный Город", в эти великолепные места, мы снимаем шоу в абсолютно живых декорациях", – поделились впечатлениями ведущая.

По ее словам, изъявили желание принять участие в новых сериях шоу около 6000 человек. В скором времени станет известно, кто именно будет сражаться за победу во втором сезоне.