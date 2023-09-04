Звезда КВН рассказал о жизни в отеле с тараканами

Бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», российский актер и певец Стас Ярушин признался, что для него и других комиков популярная телеигра стала социальным лифтом. Об этом он рассказал в интервью Карену Адамяну.

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По словам Ярушина, не все участники КВН сразу поняли, что телеигра стала для них социальным лифтом. Ярушин признался, что для него игра была тем, что ему нравится. Ему хотелось играть.

«Я проходил все стадии, еще раз повторюсь, в хорошем смысле слова ада. Но этот ад был прекрасный», — отметил звезда программы.

Актер Ярушин также описал телеигру как «адское в хорошем смысле слова движение». Юморист также вспомнил, что им часто приходилось жить в «непонятных корявых» отелях с тараканами и питаться лапшой быстрого приготовления. Он признался, что в то время им приходилось есть вареную колбасу очень часто и поэтому до сих пор не может ее есть.