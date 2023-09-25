"Все люди оборачиваются". Савичева – о славе после "Фабрики звезд"

"Все люди оборачиваются". Юлия Савичева рассказала о славе после проекта "Фабрика звезд"
Финалистка "Фабрики звезд 2" Юлия Савичева не сразу привыкла к славе и вниманию, которые нахлынули на нее из-за участия в проекте. В этом звезда призналась в ходе интервью Лауре Джугелии.
По словам Юлии, участники "Фабрики звезд" не могли объективно оценить уровень своей популярности во время проекта, а единственным критерием для них были пятничные концерты.
"... мы видели, как люди собираются около нашей машины и просто уже начинают адски фанатеть. А мы не понимаем, как так-то, ведь мы там живем себе по-тихому, а, оказывается, происходят такие трансформации".
В тот период у Савичевой выработалась привычка не смотреть на людей на улице. Как она рассказала, прохожие стали узнавать ее и проявлять внимание, что смущало девушку.
"Я поняла, что мне сложно ходить, потому что все люди оборачиваются, а я просто Дед Мороз – иду такой, с елкой. Конечно, было сложно поначалу".