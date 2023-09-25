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"Все люди оборачиваются". Юлия Савичева рассказала о славе после проекта "Фабрика звезд"

Финалистка "Фабрики звезд 2" Юлия Савичева не сразу привыкла к славе и вниманию, которые нахлынули на нее из-за участия в проекте. В этом звезда призналась в ходе интервью Лауре Джугелии.

"Все люди оборачиваются". Савичева – о славе после "Фабрики звезд"
© РИА Новости

По словам Юлии, участники "Фабрики звезд" не могли объективно оценить уровень своей популярности во время проекта, а единственным критерием для них были пятничные концерты.

"... мы видели, как люди собираются около нашей машины и просто уже начинают адски фанатеть. А мы не понимаем, как так-то, ведь мы там живем себе по-тихому, а, оказывается, происходят такие трансформации".

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В тот период у Савичевой выработалась привычка не смотреть на людей на улице. Как она рассказала, прохожие стали узнавать ее и проявлять внимание, что смущало девушку.

"Я поняла, что мне сложно ходить, потому что все люди оборачиваются, а я просто Дед Мороз – иду такой, с елкой. Конечно, было сложно поначалу".

Ранее победитель "Фабрики звезд" Дмитрий Колдун раскрыл изнанку отношений участников шоу.

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