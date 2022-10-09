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1 час назад

Экранные подруги, ненавидящие друг друга в жизни: видео

Стелла Шмель

Актрисы сериала "Секс в большом городе" являются, пожалуй, самыми популярными и любимыми зрителями киношными подругами.

Но в реальности актрисы Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл, сыгравшие Кэрри Брэдшоу и Саманту Джонс, недолюбливают друг друга. Их конфликт стал настолько серьезным, что Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжении сериала, сославшись на занятость.

Интересно, что во время съемок воинственный настрой Кэттролл повлиял и на остальных актрис, спровоцировав напряженную обстановку на площадке.

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Подробнее о том, почему знаменитые сериальные подруги внезапно возненавидели друг друга, смотрите в видео.

Глядя на некоторых популярных сегодня актеров, с трудом можно себе представить, что когда-то им отказывали в ролях из-за внешности.

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