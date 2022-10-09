Экранные подруги, ненавидящие друг друга в жизни: видео

Актрисы сериала "Секс в большом городе" являются, пожалуй, самыми популярными и любимыми зрителями киношными подругами.

Но в реальности актрисы Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл, сыгравшие Кэрри Брэдшоу и Саманту Джонс, недолюбливают друг друга. Их конфликт стал настолько серьезным, что Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжении сериала, сославшись на занятость.

Интересно, что во время съемок воинственный настрой Кэттролл повлиял и на остальных актрис, спровоцировав напряженную обстановку на площадке.

Подробнее о том, почему знаменитые сериальные подруги внезапно возненавидели друг друга, смотрите в видео.