Эзра Миллер вернулся к работе после скандала

Как пишет издание The Wrap, актер продолжил работу над ролью в фильме «Флэш» и уже снялся в нескольких новых эпизодах.
Скандальное поведение актера в последние месяцы бурно обсуждали в Сети, а поклонники Миллера уже с грустью думали о том, что актера на экране в ближайшее время не увидят. Но, видимо, извинения Эзры сыграли свою роль. Актера было решено вернуть к работе.
Напомним, что ранее Эзра Миллер публично извинился за свои скандальные выходки, объяснив их проблемами психического характера. Также актер сообщил, что уже начал лечение.
Ранее стало известно, что Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо.