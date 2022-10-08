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1 час назад

Эзра Миллер вернулся к работе после скандала

Мария Кимакович

Как пишет издание The Wrap, актер продолжил работу над ролью в фильме «Флэш» и уже снялся в нескольких новых эпизодах.

Эзра Миллер вернулся к работе после скандала
Фото: Кадр из фильма "Флэш"Кадр из фильма "Флэш"

Скандальное поведение актера в последние месяцы бурно обсуждали в Сети, а поклонники Миллера уже с грустью думали о том, что актера на экране в ближайшее время не увидят. Но, видимо, извинения Эзры сыграли свою роль. Актера было решено вернуть к работе.

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Напомним, что ранее Эзра Миллер публично извинился за свои скандальные выходки, объяснив их проблемами психического характера. Также актер сообщил, что уже начал лечение.

Ранее стало известно, что Киану Ривз отказался сниматься у Ди Каприо.

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