Эзра Миллер вернулся к работе после скандала

Как пишет издание The Wrap, актер продолжил работу над ролью в фильме «Флэш» и уже снялся в нескольких новых эпизодах.

Скандальное поведение актера в последние месяцы бурно обсуждали в Сети, а поклонники Миллера уже с грустью думали о том, что актера на экране в ближайшее время не увидят. Но, видимо, извинения Эзры сыграли свою роль. Актера было решено вернуть к работе.