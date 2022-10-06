Фанаты бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина

Как сообщает издание Variety, читатели возмущены поведением Линды Антонссон и Элио М. Гарсии-младшего, которые позволяли себе нелицеприятные заявления в адрес темнокожих артистов.

Так, например, Линда Антонссон возмущалась, что на роль в «Игре престолов» взяли темнокожего артиста Нонсо Анози. Однако, писательница заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а расисткой себя она не считает.