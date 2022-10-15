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3 часа назад

Актер, который ненавидит свой костюм из культового фильма: видео

Стелла Шмель

Работа актера тяжелее, чем может показаться со стороны. Для того, чтобы перевоплотиться в персонажа, звезды часто часами ждут, пока гримеры сделают свою работу, а затем весь день проводят в неудобных костюмах. Неудивительно, что многие из них просто ненавидят свои киношные образы. Одним из таких актеров является Джим Керри, исполнивший главную роль в фильме "Гринч – похититель Рождества". Керри приходилось терпеть по 8 часов, пока гримеры делали из него Гринча. Сам Керри сравнивал процесс нанесения грима с погребением заживо.

А еще каждый съемочный день ему приходилось носить тяжелый костюм из спандекса, покрытый волосами яка.

Подробнее о том, как Джим Керри справлялся с ролью Гринча, смотрите в видео.

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Актеры,Видео,Гринч – похититель Рождества,Джим Керри,
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