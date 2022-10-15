Работа актера тяжелее, чем может показаться со стороны. Для того, чтобы перевоплотиться в персонажа, звезды часто часами ждут, пока гримеры сделают свою работу, а затем весь день проводят в неудобных костюмах. Неудивительно, что многие из них просто ненавидят свои киношные образы. Одним из таких актеров является Джим Керри, исполнивший главную роль в фильме "Гринч – похититель Рождества". Керри приходилось терпеть по 8 часов, пока гримеры делали из него Гринча. Сам Керри сравнивал процесс нанесения грима с погребением заживо.