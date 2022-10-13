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2 часа назад

Александр Збруев  рассказал, каким Савелий Крамаров был на самом деле

Мира Маркина

Сегодня актеру Савелию Крамарову могло бы исполниться 88 лет. В день рождения звезды его коллега, народный артист РСФСР Александр Збруев, рассказал в беседе с РИА ФАН, каким человеком на самом деле был Крамаров.

“Это была его маска”: Збруев рассказал правду о Крамарове
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Савелий Крамаров слыл талантливым комедийным актером. Однако Збруев отметил, что характер коллеги был более глубоким. Крамаров увлекался театром и коллекционированием картин. Но ему приходилось надевать “маску”, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя. Таким мнением поделился Александр Викторович.

“У него был такой образ, который позволял людям надеяться, что есть еще более смешные и нелепые люди, чем они сами. (...) Это была его маска”, – подчеркнул артист.

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Также Збруев предположил, что Крамаров хотел попробовать сменить амплуа, но “ему никто не дал бы этого сделать”.

Ранее “Рамблер” писал, почему фильм “Девчата” снимали летом.

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