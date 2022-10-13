“Это была его маска”: Збруев рассказал правду о Крамарове

Сегодня актеру Савелию Крамарову могло бы исполниться 88 лет. В день рождения звезды его коллега, народный артист РСФСР Александр Збруев, рассказал в беседе с РИА ФАН, каким человеком на самом деле был Крамаров.
Савелий Крамаров слыл талантливым комедийным актером. Однако Збруев отметил, что характер коллеги был более глубоким. Крамаров увлекался театром и коллекционированием картин. Но ему приходилось надевать “маску”, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя. Таким мнением поделился Александр Викторович.
“У него был такой образ, который позволял людям надеяться, что есть еще более смешные и нелепые люди, чем они сами. (...) Это была его маска”, – подчеркнул артист.
Также Збруев предположил, что Крамаров хотел попробовать сменить амплуа, но “ему никто не дал бы этого сделать”.
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