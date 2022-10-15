Накануне стало известно о скоропостижной смерти актера Робби Колтрейна, прославившегося благодаря роли Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер». Автор произведения, по которому была снята франшиза, Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи с трагедией в своих соцсетях.

Писательница призналась, что не надеется когда-нибудь встретить человека, хотя бы отдаленного похожего на Колтрейна. Джоан назвала актера очень талантливым и совершенно неповторимым.

«Мне очень повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и передаю глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего детям», – заявила Роулинг.

Напомним, Робби Колтрейн скончался на 73-м году жизни 14 октября в Шотландии. О причинах смерти артиста до сих пор не сообщалось.