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1 час назад

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг высказалась после смерти «Хагрида»

Катерина Саломе

Накануне стало известно о скоропостижной смерти актера Робби Колтрейна, прославившегося благодаря роли Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер». Автор произведения, по которому была снята франшиза, Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи с трагедией в своих соцсетях.

Писательница призналась, что не надеется когда-нибудь встретить человека, хотя бы отдаленного похожего на Колтрейна. Джоан назвала актера очень талантливым и совершенно неповторимым.

Планируются съемки спин-оффа «Гарри Поттера»

«Мне очень повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и передаю глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего детям», – заявила Роулинг.

Напомним, Робби Колтрейн скончался на 73-м году жизни 14 октября в Шотландии. О причинах смерти артиста до сих пор не сообщалось.

Ранее мы писали о том, что звезда «Гарри Поттера» устроил скандал из-за места в самолете.

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