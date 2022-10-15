Зейн из сериала "Клон" женился в 53 года по еврейским традициям

Бразильский актер Лучано Сафир, сыгравший Зейна в сериале "Клон", впервые женился в 53 года.
Избранницей актера стала модель Луханна Меллони, с котрой они вместе уже 11 лет и воспитывают двоих детей. Теперь пара, наконец, решила оформить союз официально.
«Этот день навсегда останется в моей памяти, он был прекрасен! Еще раз спасибо всем друзьям и партнерам, которые сделали этот день особенным» , — написал актер в подписи к своему посту в соцсетях.
Свадьба на 300 гостей состоялась в Сан-Паулу. Церемония была нейтральной, потому как актер - иудей, а его супруга - католичка.
Актер пришел на торжество вместе со своей матерью Бет Сафир и надел часы, принадлежавшие его покойному отцу Габриэлю Сафиру.
«Я был очень спокоен, пока не увидел Луханну. Это был один из самых прекрасных моментов в моей жизни. Я плакал, как ребенок», — рассказал он.
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