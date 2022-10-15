Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
51 минуту назад

Зейн из сериала "Клон" впервые женился в 53 года по еврейским традициям

Диана Товсепова

Бразильский актер Лучано Сафир, сыгравший Зейна в сериале "Клон", впервые женился в 53 года.

Зейн из сериала "Клон" женился в 53 года по еврейским традициям
Фото: Кадр из сериала "Клон"Кадр из сериала "Клон"

Избранницей актера стала модель Луханна Меллони, с котрой они вместе уже 11 лет и воспитывают двоих детей. Теперь пара, наконец, решила оформить союз официально.

«Этот день навсегда останется в моей памяти, он был прекрасен! Еще раз спасибо всем друзьям и партнерам, которые сделали этот день особенным» , — написал актер в подписи к своему посту в соцсетях.

Соцсети

Свадьба на 300 гостей состоялась в Сан-Паулу. Церемония была нейтральной, потому как актер - иудей, а его супруга - католичка.

Как продавщица шляп из Бразилии стала звездой Голливуда

Актер пришел на торжество вместе со своей матерью Бет Сафир и надел часы, принадлежавшие его покойному отцу Габриэлю Сафиру.

Соцсети

«Я был очень спокоен, пока не увидел Луханну. Это был один из самых прекрасных моментов в моей жизни. Я плакал, как ребенок», — рассказал он.

Ранее мы писали об актерах, повторивших судьбу своих персонажей.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители