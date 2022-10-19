Волкова рассказала, как Михалков уволил ее из театра

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале "Воронины", рассказала, как Никита Михалков уволил труппу театра, где стал худруком. Об этом она сообщила в шоу "Надо обсудить", которое выходит на YouTube-канале Fametime TV.

Фото: Кадр из сериала "Воронины" Кадр из сериала "Воронины"

В 2017 году Никита Михалков стал художественным руководителем Театра-студии киноактера. Вместе с его приходом начались серьезные изменения: театр переименовали, а труппу актеров полностью изменили.

Волкова вспомнила, что увольнение актеров происходило по указанию художественного руководителя, и занимались этим его новые сотрудники. По словам актрисы, сначала с ней переподписали договор, а спустя неделю попросили покинуть театр по собственному желанию.

«Я спросила: "На каком основании? Что случилось?" Ответ: "А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо!"»

Как пояснила звезда, в новом договоре было указано, что артист должен находиться в театре на протяжении рабочего дня, а такого правила никогда не было из-за того, что у всех сотрудников есть и другая работа. Волкова хотела обратиться к юристам, но ей заявили, что все равно могут уволить из-за прогулов.