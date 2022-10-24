Дэвид Теннант вернется в сериал "Доктор Кто"

Актер Дэвид Теннант вновь сыграет в сериале "Доктор Кто". Трейлер с ним появился на официальном канале BBC на YouTube.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В следующем сезоне Теннант сыграет 14-ого Доктора и появится в трех сериях, а после него он превратится в другого актера Шути Гатве, который был раньше заявлен как 15-ый Доктор.

Три эпизода с Теннантом выйдут в ноябре 2023 года в честь 60-летия сериала.

Создатели проекта пообещали зрителям еще много сюрпризов в сериале. Также они анонсировали возвращение Донны Ноубл.

«Мы даем вам год на размышления, а потом весь ад выйдет на свободу!», — заявили создатели сериала.