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1 час назад

Дэвид Теннант вернется в сериал "Доктор Кто"

Мария Каткова

Актер Дэвид Теннант вновь сыграет в сериале "Доктор Кто". Трейлер с ним появился на официальном канале BBC на YouTube.

Дэвид Теннант вернется в сериал "Доктор Кто"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В следующем сезоне Теннант сыграет 14-ого Доктора и появится в трех сериях, а после него он превратится в другого актера Шути Гатве, который был раньше заявлен как 15-ый Доктор.

10 лучших эпизодов "Доктора Кто"

Три эпизода с Теннантом выйдут в ноябре 2023 года в честь 60-летия сериала.

Создатели проекта пообещали зрителям еще много сюрпризов в сериале. Также они анонсировали возвращение Донны Ноубл.

«Мы даем вам год на размышления, а потом весь ад выйдет на свободу!», — заявили создатели сериала.

Ранее сообщалось, что создатели «Доктора Кто» анонсировали возвращение Теннанта.

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