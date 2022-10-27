Звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о неизлечимой болезни

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, известный во всем мире по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о проблемах со здоровьем из-за болезни Паркинсона в интервью изданию People.
У Фокса диагностировали болезнь Паркинсона еще в 1991 году, когда актеру было всего 30 лет. Сейчас ему 61 и за последний год его состояние заметно ухудшилось. Он с трудом самостоятельно двигается и говорит.
Фокс рассказал, что болезнь изменила его характер и настроение, и он переживает, что люди не могут понять, что это "не он".
Он объяснил, что капризным парнем никогда не был, но из-за расстройства центральной нервной системы он стал резким и капризным с людьми.
«Я пытаюсь пресечь это в зародыше. Я всегда думаю о помощниках, которые работают со мной. И я часто говорю им: «Что бы я ни говорил, просто представьте, что я сказал «пожалуйста» в начале и «спасибо» в конце». Просто остановитесь на секунду и поймите, что я сказал бы это, если бы был более самим собой, но я этого не сделал, так что приношу свои извинения», — объяснил артист.
По его словам, проблемы с координацией часто приводят к падениям, поэтому за год у актера было пять переломов.
«Я сломал скуловую кость, потом руку, потом плечо. Мне заменили плечевой сустав, я снова сломал руку (правую), а затем еще и локоть», — рассказал актер.
Оставляя этот трудный год позади, Фокс, кажется, более чем когда-либо полон решимости снова привлечь внимание к новой главе возможностей.
«Это была борьба, но я счастлив. Я говорю это, потому что надеюсь, что на каком-то уровне люди смогут обрести счастье, несмотря на то, через что они проходят», — заявляет актер.
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