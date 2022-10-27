Звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о неизлечимой болезни

«Я пытаюсь пресечь это в зародыше. Я всегда думаю о помощниках, которые работают со мной. И я часто говорю им: «Что бы я ни говорил, просто представьте, что я сказал «пожалуйста» в начале и «спасибо» в конце». Просто остановитесь на секунду и поймите, что я сказал бы это, если бы был более самим собой, но я этого не сделал, так что приношу свои извинения», — объяснил артист.