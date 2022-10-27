Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
48 минут назад

Звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о проблемах из-за неизлечимой болезни

Диана Товсепова

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, известный во всем мире по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о проблемах со здоровьем из-за болезни Паркинсона в интервью изданию People.

Звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о неизлечимой болезни
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"Кадр из фильма "Назад в будущее"

У Фокса диагностировали болезнь Паркинсона еще в 1991 году, когда актеру было всего 30 лет. Сейчас ему 61 и за последний год его состояние заметно ухудшилось. Он с трудом самостоятельно двигается и говорит.

Фокс рассказал, что болезнь изменила его характер и настроение, и он переживает, что люди не могут понять, что это "не он".

Необычный факт о фильме "Назад в будущее": видео

Он объяснил, что капризным парнем никогда не был, но из-за расстройства центральной нервной системы он стал резким и капризным с людьми.

«Я пытаюсь пресечь это в зародыше. Я всегда думаю о помощниках, которые работают со мной. И я часто говорю им: «Что бы я ни говорил, просто представьте, что я сказал «пожалуйста» в начале и «спасибо» в конце». Просто остановитесь на секунду и поймите, что я сказал бы это, если бы был более самим собой, но я этого не сделал, так что приношу свои извинения», — объяснил артист.

По его словам, проблемы с координацией часто приводят к падениям, поэтому за год у актера было пять переломов.

«Я сломал скуловую кость, потом руку, потом плечо. Мне заменили плечевой сустав, я снова сломал руку (правую), а затем еще и локоть», — рассказал актер.

Оставляя этот трудный год позади, Фокс, кажется, более чем когда-либо полон решимости снова привлечь внимание к новой главе возможностей.

«Это была борьба, но я счастлив. Я говорю это, потому что надеюсь, что на каком-то уровне люди смогут обрести счастье, несмотря на то, через что они проходят», — заявляет актер.

Ранее мы писали о детали, которую никто не заметил в фильме «Назад в будущее».

Актеры,Назад в будущее,Майкл Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители