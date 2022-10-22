Необычный факт о фильме "Назад в будущее": видео

Сюжет фильма «Назад в будущее» сценаристу Бобу Гейлу подсказал школьный альбом его отца. Просматривая старые вещи в доме своих родителей, Гейл задался вопросом: а что было бы, если он прямо сейчас попал в прошлое? Смог бы он подружиться со своим 16-летним отцом?

За воплощение идеи Гейла взялся его старый друг режиссер Роберт Земекис. Он тщательно подошел к выбору актеров — изначально на роль Марти Макфлая претендовал известный актер Эрик Штольц, но Земекис отверг его кандидатуру. Режиссеру не нравилось, как Штольц играл в комедийных сценах, поэтому его было решено заменить. Однако из-за того, что Штольц уже снялся в большей части фильма, некоторые сцены с ним все же оставили в финальной версии.

Подробнее об истории создания фильма «Назад в будущее» смотрите в видеоролике.