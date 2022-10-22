Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Необычный факт о фильме "Назад в будущее": видео

Стелла Шмель

Сюжет фильма «Назад в будущее» сценаристу Бобу Гейлу подсказал школьный альбом его отца. Просматривая старые вещи в доме своих родителей, Гейл задался вопросом: а что было бы, если он прямо сейчас попал в прошлое? Смог бы он подружиться со своим 16-летним отцом?

Деталь, которую многие не заметили в фильме "Назад в будущее"

За воплощение идеи Гейла взялся его старый друг режиссер Роберт Земекис. Он тщательно подошел к выбору актеров — изначально на роль Марти Макфлая претендовал известный актер Эрик Штольц, но Земекис отверг его кандидатуру. Режиссеру не нравилось, как Штольц играл в комедийных сценах, поэтому его было решено заменить. Однако из-за того, что Штольц уже снялся в большей части фильма, некоторые сцены с ним все же оставили в финальной версии.

Подробнее об истории создания фильма «Назад в будущее» смотрите в видеоролике.

Ранее были опубликованы сцены фильма "Гостья из будущего", не попавшие на экран.

Фильмы,Видео,Назад в будущее,Гостья из будущего,Эрик Штольц,Боб Гейл,Роберт Земекис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители