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2 часа назад

Тейлор Свифт откровенно рассказала о пробах в мюзикл “Отверженные”

Мира Маркина

Певица Тейлор Свифт стала гостьей шоу Грэма Нортона на канале BBC One и откровенно рассказала о прослушивании в фильм-мюзикл “Отверженные”. В студии оказался еще один артист – Эдди Рэдмейн. Он мог стать партнером Свифт по сюжету.

Свифт рассказала о провальных пробах в мюзикл “Отверженные”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свифт призналась, что шла на пробы, осознавая их бессмысленность. Певица предсказывала скорый отказ в роли. Но прилетела в Лондон для прослушивания.

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Звезду шокировало, что ей предложили сразу примерить на себя роль нищенки. Тейлор одели в тряпье и натерли ей зубы коричневой пастой. Певица вспомнила, как растерялась, когда на площадке оказался Эдди Рэдмейн. Свифт мечтала познакомиться с ним, но не в таком виде.

“Они меня сделали похожей на смерть, и это превратилось в кошмар. Когда я встретила Эдди, я рта не открывала!” — поделилась звезда.

Эдди тоже был немногословен. Оказалось, перед пробами он пообедал пиццей с чесночными шариками. Рэдмейн ужасно смущался того, что ему придется обнимать Свифт.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему Тейлор Свифт не появилась в “Сумерках”.

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