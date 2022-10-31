Звезда “Ведьмака” раскрыл, почему не сыграл Бонда 17 лет назад

Генри Кавилл успешно прошел пробы на роль в картине “Казино Рояль”. Но его опередил Дэниэл Крейг. Как оказалось, дело было в возрасте. Продюсерам бондианы показалось, что новый агент 007 должен быть более взрослым. Пробы, напомним, состоялись в 2005 году. Тогда Кавиллу едва исполнилось 22. Крейг был старше соперника на 15 лет.