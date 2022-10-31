Звезда “Ведьмака” раскрыл, почему не сыграл Бонда 17 лет назад

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2 часа назад

“Ведьмак” Генри Кавилл рассказал, что из-за возраста не сыграл Бонда

Мира Маркина

Голливудский актер, звезда нового “Ведьмака”, Генри Кавилл мог сыграть Джеймса Бонда на старте карьеры. Об этом экранный Супермен заявил, став гостем подкаста Happy Sad Confused.

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Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Генри Кавилл успешно прошел пробы на роль в картине “Казино Рояль”. Но его опередил Дэниэл Крейг. Как оказалось, дело было в возрасте. Продюсерам бондианы показалось, что новый агент 007 должен быть более взрослым. Пробы, напомним, состоялись в 2005 году. Тогда Кавиллу едва исполнилось 22. Крейг был старше соперника на 15 лет.

“Они сказали мне, что я был близок. Сказали, что в конечном счете все свелось ко мне и Дэниэлу [Крэйгу – прим.ред.], и я был более молодым вариантом”, — рассказал актер.

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Генри признался, что был не готов тогда играть Бонда. Поэтому даже порадовался отказу в роли.

Ранее мы рассказывали о новой роли Генри Кавилла в картине Гая Ричи.

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