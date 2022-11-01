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3 часа назад

Звезда «Сияния» с психическим заболеванием вернется в кино после 20-летнего перерыва

Диана Товсепова

Известная по культовой картине 1980 года «Сияние» Стенли Кубрика, актриса Шелли Дюваль, спустя 20 лет вернется в кино. Так, актриса появится в картине «Forest hills» — инди-триллере в жанре ужасов от сценариста и режиссера Скотта Голдберга. В СМИ появился первый кадр картины.

Звезда «Сияния» вернется в кино после 20-летнего перерыва
Фото: Digital ThunderdomeDigital Thunderdome

Также в главных ролях сыграет Эдвард Ферлонг, Чико Мендес и Ди Уоллес. Картина рассказывает о встревоженном человеке, которого мучают кошмарные видения после травмы головы во время кемпинга в горах. Дюваль сыграет мать психически и эмоционально неуравновешенного Рико (Мендес).

«Мы большие поклонники «Сияния», и это, честно говоря, один из моих любимых фильмов ужасов всех времен...

Шелли внесла свой вклад в то, чтобы «Сияние» стало абсолютным шедевром, продемонстрировав страх и ужас матери в одиночестве», — сказал режиссер картины Голдберг.

Дюваль — актриса, писатель и продюсер, известная своим сотрудничеством со всеми, от Роберта Альтмана и Вуди Аллена до Стэнли Кубрика. На протяжении всей своей карьеры она была удостоена приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, двух номинаций на премию «Эмми» и номинации BAFTA, а также многих других наград. Ее работа в «Сиянии» на протяжении многих лет была предметом многочисленных дискуссий.

Последний раз Дюваль появлялась вместе с Ширли Джонс, Клорис Личман и Луизой Флетчер в комедии 2002 года « Манна небесная », объявив о завершении карьеры в том же году. Актриса снова появилась на публике лишь в ноябре 2016 года, рассказав в интервью, что сама борется с психическим заболеванием и нуждается в помощи.

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