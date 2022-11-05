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2 часа назад

Безруков высказался о состоянии российского кинематографа

Мира Маркина

Актер Сергей Безруков в своем telegram-канале оценил состояние российского кинематографа.

Безруков высказался о состоянии российского кинематографа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению звезды, отечественному кино не хватает качественной рекламной поддержки. Безруков отметил, что по окончании съемок не хватает денег на продвижение проектов:

"Поддержку, к счастью, наращивают, но процесс этот долгий и требующий больших инвестиций".

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В 2022 году многие кинокомпании приостановили сотрудничество с российскими кинопрокатчиками. Это привело к тому, что отечественный кинематограф оказался в затруднительном положении.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Безруков рассказал о несчастном случае на съемках "Есенина".

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