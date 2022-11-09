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1 час назад

Звезда “Матрицы” Кэрри-Энн Мосс появится во вселенной “Звездных войн”

Мира Маркина

Звезда франшизы “Матрица” голливудская актриса Кэрри-Энн Мосс получила роль в новом сериале Disney+. Съемки уже стартовали в Великобритании, сообщает портал kinonews.ru.

Сериал “Звездные войны: Аколит” расскажет о последних днях эпохи Высшей Республики. Она погружена в хаос и преступления, которые предстоит раскрыть бывшему падавану и его мастеру-джедаю.

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Также в касте мистического триллера оказались Дафни Кин (“Темные начала”), Ребекка Хендерсон (“Изобретая Анну”), Дин-Чарльз Чепмен (“1917”). Главные роли исполнят Амандл Стенберг, лауреат “Эмми” Ли Джон-джэ (“Игра в кальмара”), Мэнни Хасинто (“Хороший доктор”) и Джоди Смит (“Анна Болейн”).

Ранее “Рамблер” рассказывал о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи.

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