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2 часа назад

Топ-5 самых красивых турецких актеров: видео

Катерина Саломе

Турецкие сериалы пользуются особой популярностью у россиянок. Это и неудивительно, ведь восточные мужчины, играющие главные роли, растопят любое, даже самое холодное, сердце.

Канал @turk_dizisii опубликовал рейтинг пяти самых привлекательных турецких актеров. Соответсвующее видео появилось в TikTok-аккаунте паблика.

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Примечательно, что подписчики не согласились с выбором канала. По мнению многих, первое место должно было достаться Керему Бюрсину, который сыграл Серкана Болата в популярном сериале "Постучись в мою дверь".

Ранее мы писали о том, что названа самая красивая актриса Турции.

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