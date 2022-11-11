Сталлоне признался, что не хочет стареть

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне выразил свое отношение к совету стареть изящно. Своим мнением он поделился с изданием The Hollywood Reporter .

По мнению 75-летнего Сильвестра Сталлоне, в возрасте нет ничего хорошего, а совет "стареть красиво" вызывает у него отвращение.

«Как можно стареть изящно? Ведь в тебе не остается ничего грациозного!» — негодует актер.

Сталлоне признался, что не чувствует свой возраст и продолжает всячески поддерживать своего внутреннего ребенка. Однако травмы, полученные в молодости, нередко напоминают о возрасте. С болью в теле он борется с помощью спорта.