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27 минут назад

Сталлоне признался, что не хочет стареть

Катя Кобышева

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне выразил свое отношение к совету стареть изящно. Своим мнением он поделился с изданием The Hollywood Reporter.

Сталлоне признался, что не хочет стареть
Фото: Кадр из фильма "Самаритянин"Кадр из фильма "Самаритянин"

По мнению 75-летнего Сильвестра Сталлоне, в возрасте нет ничего хорошего, а совет "стареть красиво" вызывает у него отвращение.

«Как можно стареть изящно? Ведь в тебе не остается ничего грациозного!» — негодует актер.

Сталлоне признался, что не чувствует свой возраст и продолжает всячески поддерживать своего внутреннего ребенка. Однако травмы, полученные в молодости, нередко напоминают о возрасте. С болью в теле он борется с помощью спорта.

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Актеры,Сильвестр Сталлоне,
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