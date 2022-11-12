Сталлоне спас одну из самых важных сцен в фильме “Рокки”

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне стал кинозвездой, сыграв роль в фильме “Рокки”, который стал культовым и оскароносным. В одном из недавних интервью он признался, что спас одну из ключевых сцен фильма, пишет портал Screen Rant. Продюсеры намеревались ее безвозвратно вырезать.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сцена, где Рокки накануне боя с чемпионом в супертяжелом весе признается жене, что на самом деле не верит в победу, могла быть утрачена навсегда. Сталлоне попытался убедить продюсеров в необходимости оставить эпизод. Но те выдвинули условие: если удастся снять сцену с одного дубля, она останется в картине.

“И слава богу, я не забыл свой текст. Камера не тряслась. Один дубль. Монтаж и все!”, – вспоминает актер.

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