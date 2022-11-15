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1 час назад

Актер Максим Аверин признался, что хотел отказался от съемок в «Глухаре»

Катерина Саломе

Сериал «Глухарь» о работе сотрудников вымышленного отдела милиции «Пятницкий» в Москве пользовался бешеной популярностью. Главную роль в киноленте исполнил актер Максим Аверин. В беседе с «360» он заявил, что едва не отказался от съемок в многосерийной картине.

Аверин признался, что не хотел сниматься в «Глухаре»
Фото: Кадр из сериала "Глухарь"Кадр из сериала "Глухарь"

Артист считал, что в то время слишком часто снимали сериалы про правоохранителей. Однако, прочитав сценарий, он все-таки решил взяться за проект.

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«Это был первый мой опыт большого сериала», — вспоминает Аверин.

По словам актера, никто из участников съемочного процесса не предвещал киноленте такой успех. Тем не менее сериал был продлен аж на три сезона и завоевал любовь телезрителей.

Ранее мы писали о том, какие сериалы смотреть в ноябре.

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