Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме «Сестры»

Российский актер Никита Ефремов поделился эмоциями от роли мужа-агрессора в фильме «Сестры» в интервью с TV Mag. Жену Ефремова в картине сыграла актриса Ирина Старшенбаум.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Ефремов рассказал, что ему было интересно разобрать персонажа "по косточкам", показывая, как он превращается из любящего отца в агрессора. По мнению актера, его герой не похож на привычных персонажей в картинах о домашнем насилии.

Ефремов считает, что поведение таких агрессоров на самом деле имеет объяснения, но ответственность снимать с них все же нельзя.

Его герой, например, недополучил в детстве любви и , возможно, тоже наблюдал домашнее насилие в своей семье. Невольно он мог усвоить модель поведения своих родителей или накопить злость, непроявленную своевременно.