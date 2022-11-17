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1 час назад

Никита Ефремов поделился эмоциями от роли мужа-агрессора в фильме «Сестры»

Диана Товсепова

Российский актер Никита Ефремов поделился эмоциями от роли мужа-агрессора в фильме «Сестры» в интервью с TV Mag. Жену Ефремова в картине сыграла актриса Ирина Старшенбаум.

Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме «Сестры»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Ефремов рассказал, что ему было интересно разобрать персонажа "по косточкам", показывая, как он превращается из любящего отца в агрессора. По мнению актера, его герой не похож на привычных персонажей в картинах о домашнем насилии.

Ефремов считает, что поведение таких агрессоров на самом деле имеет объяснения, но ответственность снимать с них все же нельзя.

Его герой, например, недополучил в детстве любви и , возможно, тоже наблюдал домашнее насилие в своей семье. Невольно он мог усвоить модель поведения своих родителей или накопить злость, непроявленную своевременно.

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Ранее мы перечислили малоизвестные фильмы с популярными актерами, которые стоит посмотреть.

Актеры,Сестры,Никита Ефремов,Ирина Старшенбаум,
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