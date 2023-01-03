Из-за чего не общаются актеры из "Железного человека": видео

Как друзья на экране в реальной жизни оказались врагами.
Конфликт между актерами Террансом Ховардом и Робертом Дауни мл. начался со съемок фильма "Железный человек".
Блогер Olya_lolya рассказала, что Терранс Ховард, исполнивший в фильме роль Джеймса Роудса, позвал на съемки Роберта Дауни, которого в последствии утвердили на роль Тони Старка. После успеха картины Роберт начал требовать более высокий гонорар, из-за чего компания Marvel в несколько раз урезала оплату Террансу, который на тот момент был самым оплачиваемым актером на площадке. Терранс Ховард не согласился с такими изменениями и покинул проект.
Подробнее о конфликте между актерами фильма "Железный человек" смотрите в видео.
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