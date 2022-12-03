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14 минут назад

Анастасия Ивлеева рассказала, что боялась реакции публики на обнаженные сцены

Мария Каткова

Телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева рассказала о съемках обнаженных сцен в сериале "Монастырь". Об этом сообщает Peopletalk.

Ивлеева рассказала, как проходили съемки обнаженных сцен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам начинающей актрисы, она сильно переживала на премьере и боялась реакции зрителей. Из-за этого она пересела поближе к выходу в зале, чтобы быстро сбежать с показа в случае конфуза. Однако все прошло хорошо.

Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после роли в «Монастыре»

Во время съемок Ивлеева тщательно готовилась к обнаженным сценам. Всего их в сериале две, и вторая запомнилась ей больше всего. Несмотря на волнение, как отметила звезда, обстановка была комфортной.

"Мы тогда здорово переживали, но вокруг нас создали подходящую обстановку, и с погодой повезло; потрясающий закат и сама локация — все было как в кино!"

Ранее сообщалось, что Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках "Монастыря".

Актеры,Анастасия Ивлеева,
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