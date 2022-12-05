Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Киану Ривз раскрыл название фильма самого сложного в его карьере

Мира Маркина

Канадец Киану Ривз стал гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Experience в Бразилии. В ходе встречи с поклонниками актер рассказал, какой фильм считает самым сложным с точки зрения профессии. Ривза процитировал портал CBR.

Киану Ривз раскрыл название самого сложного в карьере фильма
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик"Кадр из фильма "Джон Уик"

58-летний актер признался, что съемки в четвертой части “Джона Уика” оказались для него сложными. Создание экшн-сцен отняло у Ривза много сил. Киану буквально сказал, что это “самый сложный фильм, который я когда-либо делал”.

Однако несмотря на трудности актер не считает будущую картину плохой.

Киану Ривз вернется к культовой роли

Напомним, “Джон Уик” – серия боевиков режиссеров Чада Стахелски и Дэвида Литча о наемном убийце, которого собственно играет Ривз. Четвертый фильм франшизы зрители увидят уже 24 марта 2023 года.

Ранее “Рамблер” писал о травмах Кейт Уинслет на съемках “Титаника”.

Актеры,Титаник,Джон Уик,Дэвид Литч,Кейт Уинслет,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители