Киану Ривз раскрыл название самого сложного в карьере фильма

Канадец Киану Ривз стал гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Experience в Бразилии. В ходе встречи с поклонниками актер рассказал, какой фильм считает самым сложным с точки зрения профессии. Ривза процитировал портал CBR.

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик" Кадр из фильма "Джон Уик"

58-летний актер признался, что съемки в четвертой части “Джона Уика” оказались для него сложными. Создание экшн-сцен отняло у Ривза много сил. Киану буквально сказал, что это “самый сложный фильм, который я когда-либо делал”.

Однако несмотря на трудности актер не считает будущую картину плохой.

Напомним, “Джон Уик” – серия боевиков режиссеров Чада Стахелски и Дэвида Литча о наемном убийце, которого собственно играет Ривз. Четвертый фильм франшизы зрители увидят уже 24 марта 2023 года.

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