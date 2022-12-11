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2 часа назад

Как актриса чуть не погибла на съемочной площадке: видео

Мира Маркина

Блогер Olya_lolya рассказала в TikTok о пугающем случае, который произошел с актрисой Айлой Фишер во время съемок фильма “Иллюзия обмана”.

Актриса решила самостоятельно выполнить трюк, в котором ее героиня должна была выбраться из цепей, находясь в бассейне, наполненном водой. Во время одного из дублей цепи, которые приковывали Айлу, запутались. Девушка начала тонуть, она била по стеклу и пыталась знаками показать, что нужна помощь. Однако съемочная команда не приняла всерьез сигналы актрисы, приняв это за очень правдоподобную игру. Сама Айла рассказывала, что провела под водой более трех минут, прежде чем смогла освободиться.

Подробнее об этом случае смотрите в видео.

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Ранее мы писали о трех сценах из знаменитых фильмов, которые не показали зрителям.

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