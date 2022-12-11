Брендан Фрейзер рассказал, как мучился во время съемок

В свое время актера считали настоящим секс-символом после его роли в "Джордже из джунглей", где почти все экранное время он провел в одной лишь набедренной повязке. Сам Фрейзер признается, что тогда ему пришлось изрядно постараться для такого внешнего вида – он сидел на изнуряющих безуглеводных диетах, гримеры постоянно натирали его воском или жиром, а сам он из-за голода, как признается в разговоре с Variety, зачастую не мог вспомнить элементарных вещей. Так, например, он рассказал, что однажды подошел к банкомату и не смог вспомнить пин-код от карточки.