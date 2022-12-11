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1 час назад

Брендан Фрейзер рассказал, как мучился во время съемок

Мира Маркина

Популярный актер Брендан Фрейзер, прославившийся на весь мир благодаря главной роли в фильме "Джордж из джунглей", снова возвращается на экраны. Он сыграл главную роль в фильме "Кит" Даррена Аронофски.

Брендан Фрейзер рассказал, как мучился во время съемок
Фото: Кадр из фильма "Кит"Кадр из фильма "Кит"

В свое время актера считали настоящим секс-символом после его роли в "Джордже из джунглей", где почти все экранное время он провел в одной лишь набедренной повязке. Сам Фрейзер признается, что тогда ему пришлось изрядно постараться для такого внешнего вида – он сидел на изнуряющих безуглеводных диетах, гримеры постоянно натирали его воском или жиром, а сам он из-за голода, как признается в разговоре с Variety, зачастую не мог вспомнить элементарных вещей. Так, например, он рассказал, что однажды подошел к банкомату и не смог вспомнить пин-код от карточки.

«Мой мозг просто дал сбой», – признался актер.

Брендан Фрейзер намерен вернуться к съемкам в “Мумии”

Для съемок в "Ките" Брендану, напротив, пришлось набрать вес. Его герой вести почти три сотни кг. Часть веса пришлось "добивать" уже в кресле гримеров. На актера надевали протезы весом 136 кг. Чтобы он мог играть на съемочной площадке в течение долгого времени, была продумана специальная система охлаждения в виде костюма, расположенного под протезами.

«В него вшиты перекрещенные трубочки, по которым течет холодная вода. Подобрать правильную температуру было непросто… Мое тело растапливало восемь пакетов льда в день», – рассказал Фрейзер.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как домогательства прервали карьеру Фрейзера.

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