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2 часа назад

Актриса Кейт Хадсон рассказала, как помогла Мэтью Макконахи с работой

Катерина Саломе

В 2003 году в прокат вышла романтическая комедия «Как отделаться от парня за 10 дней». Главные роли в киноленте исполнили Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи. Актриса рассказала, что именно она помогла получить работу в проекте своему коллеге, пишет Variety.

Хадсон рассказала, как помогла Макконахи с работой
Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

Артистка призналась, что у нее были разногласия с руководителями киностудии на счет кандидата на главную мужскую роль. Хадсон настаивала на том, что ее партером на экране должен стать тот, с кем у нее возникаем «химия». Тогда звезда предложила кандидатуру Мэттью Макконахи.

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«У нас была энергия вместе, я хотела играть с ним. Это казалось кинетическим. У нас обоих дух соперничества, нам нравится подталкивать друг друга, и мне просто нравится приверженность Мэтью, он крайне сосредоточенный», — рассказала актриса.

Ранее мы писали о том, что Макконахи рассказал о пережитом насилии в юности.

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