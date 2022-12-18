Хадсон рассказала, как помогла Макконахи с работой

В 2003 году в прокат вышла романтическая комедия «Как отделаться от парня за 10 дней» . Главные роли в киноленте исполнили Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи. Актриса рассказала, что именно она помогла получить работу в проекте своему коллеге, пишет Variety.

Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

Артистка призналась, что у нее были разногласия с руководителями киностудии на счет кандидата на главную мужскую роль. Хадсон настаивала на том, что ее партером на экране должен стать тот, с кем у нее возникаем «химия». Тогда звезда предложила кандидатуру Мэттью Макконахи.