«Кто-то упомянул фильм и я сказала: "О, фильм, наверное, вышел, и получился не очень хорошим, потому что я про него ничего не слышала". А когда кто-то сказал про вторую часть я удивилась: "О, он ещё не вышел?"», — вспоминает актриса.