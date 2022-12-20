Актриса Эди Фалко сыграла в фильме «Аватар: Путь воды» генерала Фрэнсис Ардмор. Став гостьей на шоу The View на телеканала ABC, она рассказала, что не верила в успех киноленты.
Фалко участвовала в съемочном процессе четыре года назад. Она была уверена, что картина давно вышла в прокат и не снискала успеха у публики, раз о ней ничего не было слышно все это время.
«Кто-то упомянул фильм и я сказала: "О, фильм, наверное, вышел, и получился не очень хорошим, потому что я про него ничего не слышала". А когда кто-то сказал про вторую часть я удивилась: "О, он ещё не вышел?"», — вспоминает актриса.
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