Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Аватара 2» Эди Фалко призналась, что была уверена в провале фильма

Катерина Саломе

Актриса Эди Фалко сыграла в фильме «Аватар: Путь воды» генерала Фрэнсис Ардмор. Став гостьей на шоу The View на телеканала ABC, она рассказала, что не верила в успех киноленты.

Фалко участвовала в съемочном процессе четыре года назад. Она была уверена, что картина давно вышла в прокат и не снискала успеха у публики, раз о ней ничего не было слышно все это время.

Что пишут критики про "Аватар 2"

«Кто-то упомянул фильм и я сказала: "О, фильм, наверное, вышел, и получился не очень хорошим, потому что я про него ничего не слышала". А когда кто-то сказал про вторую часть я удивилась: "О, он ещё не вышел?"», — вспоминает актриса.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл предполагаемый сюжет "Аватара 5".

Актеры,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители