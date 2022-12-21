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5 часов назад

ЦСН назвала Марго Робби самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда

Мария Каткова

Австралийскую актрису Марго Робби назвали самой высокооплачиваемой в Голливуде в 2023 году. Об этом сообщает "Центральная служба новостей".

Отмечается, что при подсчете доходов учитывались гонорары Робби за уже вышедшие фильмы, а также за проекты, которые состоятся в ближайшее время.

По данным журналистов, актриса стала самой высокооплачиваемой благодаря роли в фильме "Барби", премьера которого состоится в 2023 году. Ее гонорар составил 12,5 миллионов долларов, при этом, ее партнер по фильму Райан Гослинг получил столько же.

Марго Робби почувствовала себя униженной, снимаясь в фильме «Барби»

На втором месте оказалась Сандра Буллок, а на третьем — Зендея.

Ранее сообщалось, что Марго Робби назвала самую главную роль в своей карьере.

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