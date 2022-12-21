Австралийскую актрису Марго Робби назвали самой высокооплачиваемой в Голливуде в 2023 году. Об этом сообщает "Центральная служба новостей".

Отмечается, что при подсчете доходов учитывались гонорары Робби за уже вышедшие фильмы, а также за проекты, которые состоятся в ближайшее время.

По данным журналистов, актриса стала самой высокооплачиваемой благодаря роли в фильме "Барби", премьера которого состоится в 2023 году. Ее гонорар составил 12,5 миллионов долларов, при этом, ее партнер по фильму Райан Гослинг получил столько же.

На втором месте оказалась Сандра Буллок, а на третьем — Зендея.