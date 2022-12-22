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40 минут назад

Брук Шилдс рассказала о съемках в откровенных сценах в 14 лет

Мира Маркина

Брук Шилдс в своем подкасте iHeartRadio Now What? вспомнила, как снималась в откровенных сценах в 14 лет. Актрисе пришлось сняться обнаженной в фильме "Голубая лагуна".

Брук Шилдс рассказала о съемках в откровенных сценах в 14 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к моему телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой. Я не знаю, что я пыталась скрыть", – вспомнила Шилдс.

В эфире также принял участие ее партнер по съемкам Кристофер Аткинс. На момент съемок ему было 18 лет.

4 откровенные картины для просмотра с партнером

Шилдс рассказала, что создатели картины хотели, чтобы актеры влюбились друг в друга. А между тем в 14 лет она "даже никого не целовала":

"Вероятно, это было здорово для фильма, потому что именно об этом он и был. Вы должны признать, что химия между нами была просто потрясающей", – добавил Аткинс.

В заключение Шилдс призналась, что откровенные сцены были не единственным испытанием на съемках. На острове они с партнером неоднократно получали травмы от насекомых, крабов, крыс и клопов.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тейлор Свифт откровенно рассказала о пробах в мюзикл "Отверженные".

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