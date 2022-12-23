Драки и разводы: как оскандалились звезды в 2022 году

Подводя итоги, «Рамблер» решил вспомнить, как звезды отличились в 2022 году: кто-то сумел вернуться в профессию после скандального развода, а кого-то чуть было не отменили за драку на «Оскаре». О главных скандалах в киноиндустрии, читайте в материале «Рамблера».
После многолетних судебных разбирательств экс-супруги наконец-то договорились: актриса выплатит голливудскому актеру один миллион долларов. Эмбер многократно подавала апелляции, но, как она сама объясняет, все же пошла на урегулирование иска, потому что больше не верит в справедливый суд.
Напомним, в начале лета присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в деле против Джонни Деппа и обязали ее выплатить актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов.
В карьере у звезды «Пиратов Карибского моря» тоже появился просвет: этим летом актер вернулся к съемкам. Звезда сыграет роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенна Ле Беско. Картина выйдет на экраны кинотеатров в 2023 году. Спонсировать проект будет Netflix, стриминговый сервис также уже купил правила на трансляцию картины.
Актер ударил комика Криса Рока по лицу за неудачную шутку про его жену Джаду Пинкетт-Смит. Позже звезда «Людей в черном» принес извинения за инцидент на церемонии, однако Рок не очень-то поверил Смиту: он высмеял поведение актера на первом же своем выступлении. Однако на компанию Netflix, которая после скандала приостановила сотрудничество со звездой, публичное раскаяние Уилла повлияло положительным образом. В прессе писали, что представители стримингового сервиса готовы вновь встретиться с Уиллом Смитом, чтобы обсудить съемки его биографического фильма. А уже в декабре этого года состоялась премьера картины «Освобождение» со Смитом в главной роли.
78-летнему О Ён Су, сыгравшему участника под номером один в нашумевшей «Игре в кальмара», предъявили обвинения в секс-домогательствах. По информации агентства, мужчину задерживать не стали. Южнокорейская прокуратура подозревает звезду в том, что в 2017 году он совершил незаконные действия по отношению к женщине.
Сообщается, что жертва обратилась в правоохранительные органы в декабре 2021 года, но в апреле дело закрыли. Правда, потом прокуратура все-таки возобновила расследование. Сам актер все обвинения отрицает.
В Лос-Анджелесе в декабре этого года прошло заседание по делу Харви Вайнштейна. Издание Variety пишет, что присяжные признали скандального кинопродюсера виновным в изнасиловании итальянской модели, проходящей по делу под именем Джейн Доу №1, в отеле Mr. C в феврале 2013 года и двух других преступлениях сексуального характера. Сейчас Вайнштейну грозят дополнительные 24 года тюрьмы. При этом отметим, что его оправдали по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу № 3.
Напомним, секс-скандал разгорелся еще осенью 2017 года. С тех пор больше 100 женщин заявили о насилии со стороны голливудского продюсера. В марте 2020 года Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к 23 годам в тюрьме.
Опальный голливудский актер Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах. Об этом сообщил Variety. Звезда «Карточного домика» сыграет в британском инди-триллере Джина Фолэйза «Контроль». Фильм расскажет историю министра британского правительства Стеллы Симмонс, у которой завязываются отношения с премьер-министром страны.
Напомним, осенью этого года Спейси оправдали по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Правда, уже в ноябре 2022 против актера выдвинули новые обвинения по делу о насилии. Кевин Спейси обвиняется в семи новых случаях сексуального насилия в отношении мужчины. Об этом говорится в опубликованном заявлении королевской прокурорской службы.