Драки и разводы: как оскандалились звезды в 2022 году

Подводя итоги, «Рамблер» решил вспомнить, как звезды отличились в 2022 году: кто-то сумел вернуться в профессию после скандального развода, а кого-то чуть было не отменили за драку на «Оскаре». О главных скандалах в киноиндустрии, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Джонни Депп и Эмбер Херд договорились

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После многолетних судебных разбирательств экс-супруги наконец-то договорились: актриса выплатит голливудскому актеру один миллион долларов. Эмбер многократно подавала апелляции, но, как она сама объясняет, все же пошла на урегулирование иска, потому что больше не верит в справедливый суд.

Напомним, в начале лета присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в деле против Джонни Деппа и обязали ее выплатить актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

В карьере у звезды «Пиратов Карибского моря» тоже появился просвет: этим летом актер вернулся к съемкам. Звезда сыграет роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенна Ле Беско. Картина выйдет на экраны кинотеатров в 2023 году. Спонсировать проект будет Netflix, стриминговый сервис также уже купил правила на трансляцию картины.

Пощечина Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара»

Актер ударил комика Криса Рока по лицу за неудачную шутку про его жену Джаду Пинкетт-Смит. Позже звезда «Людей в черном» принес извинения за инцидент на церемонии, однако Рок не очень-то поверил Смиту: он высмеял поведение актера на первом же своем выступлении. Однако на компанию Netflix, которая после скандала приостановила сотрудничество со звездой, публичное раскаяние Уилла повлияло положительным образом. В прессе писали, что представители стримингового сервиса готовы вновь встретиться с Уиллом Смитом, чтобы обсудить съемки его биографического фильма. А уже в декабре этого года состоялась премьера картины «Освобождение» со Смитом в главной роли.

Звезду сериала «Игра в кальмара» обвинили в домогательствах

78-летнему О Ён Су, сыгравшему участника под номером один в нашумевшей «Игре в кальмара», предъявили обвинения в секс-домогательствах. По информации агентства, мужчину задерживать не стали. Южнокорейская прокуратура подозревает звезду в том, что в 2017 году он совершил незаконные действия по отношению к женщине.

Сообщается, что жертва обратилась в правоохранительные органы в декабре 2021 года, но в апреле дело закрыли. Правда, потом прокуратура все-таки возобновила расследование. Сам актер все обвинения отрицает.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Скандального кинопродюсера признали виновным в еще одном преступлении

В Лос-Анджелесе в декабре этого года прошло заседание по делу Харви Вайнштейна. Издание Variety пишет, что присяжные признали скандального кинопродюсера виновным в изнасиловании итальянской модели, проходящей по делу под именем Джейн Доу №1, в отеле Mr. C в феврале 2013 года и двух других преступлениях сексуального характера. Сейчас Вайнштейну грозят дополнительные 24 года тюрьмы. При этом отметим, что его оправдали по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу № 3.

Напомним, секс-скандал разгорелся еще осенью 2017 года. С тех пор больше 100 женщин заявили о насилии со стороны голливудского продюсера. В марте 2020 года Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к 23 годам в тюрьме.

Кевин Спейси возвращается на большие экраны?

Опальный голливудский актер Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах. Об этом сообщил Variety. Звезда «Карточного домика» сыграет в британском инди-триллере Джина Фолэйза «Контроль». Фильм расскажет историю министра британского правительства Стеллы Симмонс, у которой завязываются отношения с премьер-министром страны.