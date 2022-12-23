Кэмерон Диаз снова появится на экранах после 8 лет перерыва

В Лондоне проходят съемки фильма «Снова в деле», на которых была замечена 50-летняя актриса Кэмерон Диаз.

Фото: Кадр из фильма "Маска" Кадр из фильма "Маска"

Последние 8 лет актриса не участвовала ни в каких кинематографических проектах. Диаз взяла длительный перерыв в карьере, чтобы определиться, что для нее в жизни имеет особую ценность, а также побыть с семьей и полностью посвятить себя воспитанию своей дочери.

Однако теперь Кэмерон Диаз снова в кадре – она сыграет главную роль в комедийном боевике «Снова в деле». На съемочной площадке она работает с такими звездами кино, как Том Брэди и Джейми Фокс – они также снимаются в новой картине.

Режиссером фильма выступает Сет Гордон.