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2 часа назад

Кэмерон Диаз снова появится на экранах после 8 лет перерыва

Мира Маркина

В Лондоне проходят съемки фильма «Снова в деле», на которых была замечена 50-летняя актриса Кэмерон Диаз.

Кэмерон Диаз снова появится на экранах после 8 лет перерыва
Фото: Кадр из фильма "Маска"Кадр из фильма "Маска"

Последние 8 лет актриса не участвовала ни в каких кинематографических проектах. Диаз взяла длительный перерыв в карьере, чтобы определиться, что для нее в жизни имеет особую ценность, а также побыть с семьей и полностью посвятить себя воспитанию своей дочери.

Однако теперь Кэмерон Диаз снова в кадре – она сыграет главную роль в комедийном боевике «Снова в деле». На съемочной площадке она работает с такими звездами кино, как Том Брэди и Джейми Фокс – они также снимаются в новой картине.

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Режиссером фильма выступает Сет Гордон.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Крис Хемсворт решил сделать перерыв в карьере.

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